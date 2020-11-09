لأول مرة...روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 21798 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6897 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1796132 إصابة.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات أنه "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1796132".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 6897، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 1403 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 10722 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1335141 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 256 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 30793 شخصا