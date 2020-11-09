هيئة حماية المستهلك الروسية تكشف طرق تطهير المنزل خلال فترة الوباء

كشفت تاتيانا روزينتسوفا، رئيس قسم الأبحاث السريرية في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، عن طرق تطهير المنزل خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وقالت روزينتسوفا اليوم الاثنين: "إن خطر الإصابة بفيروس كورونا مرتفع جدًا عند أفراد الأسرة الذين يستخدمون وسائل النقل ويتوجهون إلى مراكز التسوق بكثرة، لذا يجب تنظيف المنزل باستخدام المطهرات بشكل يومي".

وأشارت روزينتسوفا إلى أن التنظيف يجب أن يتم باستخدام المطهرات، مع التركيز على مدخل المنزل من خلال تطهير مقابض الأبواب والمفاتيح. لافتة إلى ضرورة وضع معقم اليدين في الردهة لسهولة تعقيم اليدين فور العودة إلى المنزل.

وأعلنت جامعة هوبكنز في وقت سابق أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تجاوزت 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

وضربت موجات ثانية قوية من وباء كوفيد-19 عددا من الدول حول العالم وخصوصا في أوروبا، حيث فرضت دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا إجراءات مشددة مرة أخرى من أجل مواجهة الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس.