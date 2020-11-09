بيسكوف: بوتين يجري اتصالا عبر الفيديو مع الأسد قريبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتحدث عبر الفيديو قريبا مع نظيره السوري، بشار الأسد.

موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين: "يعمل الرئيس حاليا في نوفو أوغاريوفو، على عدد من الاجتماعات، ونتوقع في المستقبل القريب جدا لقاء بالفيديو للرئيس مع نظيره السوري بشار الأسد".

يذكر بأن الرئيس الأسد كان قد أعلن، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن الاتصالات بينه والرئيس الروسي في الوقت الحالي، تتم بشكل رئيسي عبر الهاتف، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

أضاف الرئيس السوري: "لدينا اتصال منتظم عبر الهاتف، خصوصا كلما حدث شيء جديد، أو كلما كانت هناك حاجة إلى هذه المحادثات".

وكان الرئيس الروسي قد دعى، في وقت سابق، إلى ضرورة رفع القيود خلال جائحة "كورونا"، إلى ضرورة مساعدة الشعب السوري وخاصة بالأموال للاحتياجات الطبية، متسائلا عن علاقة الأسد بذلك إن كان الشعب السوري هو من يعاني.

وقال في اجتماع نادي فالداي: "سيظلون يقولون علنًا، لأسباب سياسية، من الضروري الإبقاء على بعض القيود المفروضة على إيران وفنزويلا و(الرئيس السوري) الأسد".

وأضاف: "ما علاقة الأسد بذلك إذا كان الشعب هو من يعاني!؟ قدموا على الأقل الأدوية والتكنولوجيا أو بعض القروض لشراء المواد الطبية".