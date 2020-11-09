إطلاق حملة دولية لدعم اللقاح الروسي "سبوتنيك – V"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالتعاون مع معهد "غمالي" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة عن إطلاق حملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم اللقاح الروسي "سبوتنيك – V".

وسيقدم علماء مركز "غمالي" معلومات حول التجارب السريرية والإنتاج والتلقيح في مختلف الدول عبر صفحات لقاح "سبوتنيك – V" على سائل التواصل الاجتماعي، كما سيشارك الأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك – V" تجاربهم الشخصية.

وسيتم نشر أخبار اللقاح وأرقام التطعيم وبيانات الإنتاج على المنصات الرئيسية على صفحات التواصل الاجتماعي فضلا عن بث الأحداث الرئيسية المتعلقة باللقاح والمقابلات مع كبار الخبراء.

وتتوفر الصحفات الرئيسية للقاح "سبوتنيك – V" على المنصات التالية: تويتر- فيسبوك – انستغرام - يوتيوب.

ومن جانبه قال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي :

"ستركز حملتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على توفير أحدث معلومات اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمنح حملتنا الأمل للناس بالتخلص السريع من وباء كوفيد -19 وفرصة العودة إلى الحياة الطبيعية دون الخضوع للحجر الصحي. ولكي يتمكن الناس مرة أخرى من مقابلة الأصدقاء والذهاب إلى المتاحف والمسارح والمطاعم، وكذلك السفر، ولكي تكون الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، قادرة على العمل دون قيود. ندعو الأشخاص من مختلف البلدان للانضمام إلى حملتنا ودعم لقاح "سبوتنيك – V".

"سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".

وتُجرى حاليًا التجارب السريرية للقاح في روسيا على 40000 متطوع. كما تجري التجارب السريرية في جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند والبرازيل.