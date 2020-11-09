الكرملين: روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب

عبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن استعداد موسكو للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب، مشيرا إلى أن روسيا تأمل في إقامة حوار مع الرئيس الأمريكي القادم.

وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين قال مرارًا إنه سيحترم أي خيار يتخذه الشعب الأمريكي، وأنه سيكون مستعدا للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب. على أي حال، نأمل أن نتمكن من إقامة حوار مع الرئيس الأمريكي المقبل والاتفاق معًا على طرق لتطبيع علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من العلاقات بين البلدين في سياق الاستقرار والأمن لا يهم فقط روسيا والولايات المتحدة بل الكوكب بأسره.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم انتظار نتائج الانتخابات الرسمية للرئيس الأمريكي، وعندها فقط سيهنئه: "نعتبر أنه من الصواب انتظار التلخيص الرسمي لنتائج الانتخابات".