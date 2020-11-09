بوتين يعقد اجتماعا لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في 10 نوفمبر

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة عبر الفيديو لمجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، حيث سيتم اعتماد إعلان موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: "تعقد في 10 نوفمبر، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، جلسة مجلس قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (عبر الفيديو)".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير التفاعل داخل منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وأضاف البيان: "عقب الجلسة سيتم اعتماد إعلان موسكو وعدد من الوثائق".

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزيا وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة شريك.