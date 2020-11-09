بوتين: اللاجئون الشباب من سوريا قد يشكلون تهديدا بسبب تأثير المتطرفين عليهم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الشباب من اللاجئين يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدول المضيفة بسبب الوقوع تحت تأثير المتطرفين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد:

"غالبا ما يقع اللاجئون الشباب تحت تأثير العناصر المتطرفة، وينضمون إلى صفوف المسلحين وبذلك يمكن أن يشكلوا تهديدًا للبلدان المضيفة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عودة اللاجئين تأتي ضمن مصلحة الدول المضيفة وخاصة دول الجوار. وأوضح بوتين أن الضغط عليها (الدول المضيفة) ثقيل جدا، وأنه يتعين عليها تحمل تكاليف كبيرة من السكن المؤقت والدعم للسوريين.

وأكد الرئيس الروسي في هذا السياق أن روسيا تؤيد عقد المؤتمر الدولي حول اللاجئين، قائلا:

"روسيا تدعم هذا الحدث بالكامل، وتساعد بنشاط في التحضير له وعقده. وقد أكد ممثلو العديد من الدول، وكذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشاركتهم"، مضيفا بأن "الوفد الروسي سيكون واحدًا من أكثر الوفود عددًا، وسيضم متخصصين من 30 وزارة ودائرة ونيف".

بدوره قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء، إن الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا ، معربا عن أمله بأن يخرج مؤتمر عودة اللاجئين بنتائج مهمة.

ويُعقد في دمشق مؤتمر دولي لعودة اللاجئين، تشارك روسيا بتنظيمه، في 11 و12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.