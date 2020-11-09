كورونا في روسيا... 75% من المرضى يخضعون للعلاج خارج المستشفيات

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، أن 75 في المئة من المصابين بفيروس "كوفيد-19" يخضعون للعلاج الخارجي في منازلهم.

موسكو-سبوتنيك. وقال موراشكو، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا، الذي عقد عبر تقنية الفيديو: "كانت الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف حالة إصابة، ولتنظيم أقصى قدر من الرعاية الطبية، تم بالفعل نشر 260 ألف سرير في البلاد، بينما يخضع 75 في المئة من المرضى للرعاية في العيادات الخارجية. وبلغ معدل إشغال الأسرّة الآن 82 في المئة".

وسجلت روسيا، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا بالإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأعلن مقر عمليات مكافحة عدوى كورونا تسجيل 21798 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6897 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1796132 إصابة.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال اليوم الاثنين، إن وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا يثير القلق، مؤكدا أن الحكومة تتابع عن كثب هذه المسألة على مدار الساعة.