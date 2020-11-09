مقتل اثنين وإصابة آخر جراء إسقاط مروحية روسية في أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن سقوط مروحية تابعة للقوات العسكرية الروسية فوق الأراضي الأرمينية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن "مروحية روسية أسقطت في أرمينيا من نوع "مي-24"، بعد تعرضها لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة".

وأضافت الوزارة في بيان "قتل اثنان وأصيب آخر من طاقم المروحية الروسية التي أسقطت في أرمينيا ويجري تحديد الجهة التي اطلقت النار عليها من قبل قيادة القاعدة العسكرية الروسية".

وجاء في بيان وزارة الدفاع التالي، "نتيجة سقوط الصاروخ، فقدت المروحية السيطرة وسقطت في منطقة جبلية بأراضي أرمينيا. قتل اثنان من أفراد الطاقم، وتم إجلاء أحدهم إلى قاعدة المطار بعد أن لحقت به إصابات متوسطة الخطورة".

الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، أفاد بأن "المروحية "مي-24" تم ضربها في الجو وأسقطت فوق الاراضي الأرمينية وخارج منطقة القتال".

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.

ومنذ عام 1992 كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.