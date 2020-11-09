افتتاح أول قنصلية أجنبية في شبه جزيرة القرم

أكد نائب رئيس وزراء حكومة جمهورية القرم الروسية، جورجي مرادوف، أن سلطات نيكاراغوا تفتح قنصلية فخرية لها في شبه الجزيرة.

وقال مرادوف في تريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "سيتم إنشاء القنصلية الفخرية لنيكاراغوا في شبه جزيرة القرم. وصل سفير نيكاراغوا لدى روسيا إلى شبه جزيرة القرم".

وأضاف أن الأحداث ستقام يوم الثلاثاء في سيمفيروبول ويشارك سفير نيكاراغوا لدى روسيا ألبا أزوسينا توريس في افتتاح القنصلية.

وستكون بهذا أول مكتب قنصلي أجنبي في شبه جزيرة القرم.

أصبحت القرم جمهورية روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014، حيث صوت 96.77 % من ناخبي القرم و95.6 % من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.