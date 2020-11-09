الخارجية الروسية: موسكو تقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في معرض تعقيبها على بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن إسقاط الروحية الروسية، أن موسكو تقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية الروسية العسكرية من طراز "مي – 24".

وقالت الخارجية في بيان: "نقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بمسؤوليها عن إسقاط المروحية الروسية، فضلا عن التأكيدات التي قدمها لنا الجانب الأذربيجاني بأنه سيتم إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث ومعاقبة الجناة".

يتبع..