بوتين يعلن توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية وإنهاء الحرب فر قره باغ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الرئيس الروسي خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين.

وتابع، أن "الوقف الكامل لإطلاق النار في قره باغ سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر".

وطالب الرئيس الروسي كل من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أن قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في ناغورني قره باغ على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.

وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ.

وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مساء الاثنين، إنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ .

وفي سياق متصل، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف في خطاب لشعبه، "يسرنا وضع النقطة الأخيرة في تسوية نزاع قره باغ". واصفا "اتفاق إنهاء الحرب بأنه تاريخي".

وأشار إلى أن بعثة روسية تركية مشتركة لحفظ السلام ستنتشر في قره باغ.