الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام تتحرك إلى ناغورني قره باغ.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، إرسال قوات روسية لحفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.



وأشارت الوزارة إلى أن الجنود تحركوا إلى ناغورني قره باغ الآن عبر طائرة "إيل-76" من مطار أوليانوفسك، كما تحركت المعدات والآليات العسكرية إلى الإقليم.وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء اليوم، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الرئيس الروسي خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين.

وتابع، أن "الوقف الكامل لإطلاق النار في قره باغ سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر".

وطالب الرئيس الروسي كل من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن أن قوات حفظ سلام روسية ستنتشر في ناغورني قره باغ على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.

وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مساء الاثنين، إنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ .

وفي سياق متصل، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف في خطاب لشعبه، "يسرنا وضع النقطة الأخيرة في تسوية نزاع قره باغ". واصفا "اتفاق إنهاء الحرب بأنه تاريخي".

وأشار إلى أن بعثة روسية تركية مشتركة لحفظ السلام ستنتشر في قره باغ.