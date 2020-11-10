"روس آتوم" تناقش مع بيلاروسيا بناء محطة نووية أخرى ومفاعل علمي

أعلن المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن الشركة تبحث مع قيادة بيلاروسيا في احتمال بناء محطة نووية أخرى إضافة إلى بناء مفاعل نووي للأبحاث في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ليخاتشوف في رسالة عبر الفيديو للعاملين في الصناعة النووية الروسية: "الآن نحن نناقش مع قيادة جمهورية [ بيلاروسيا] إمكانية بناء محطة أخرى ومفاعل أبحاث".

وبدأت أول محطة للطاقة النووية في بيلاروسيا العمل، وأكدت روسيا أنها قامت ببناء أكثر محطات الطاقة النووية حداثة وأمانا في جمهورية بيلاروسيا، التي تفي بجميع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المحطة النووية البيلاروسية في "أوستروفيتس" في مقاطعة "غرودنو" تصل طاقتها الإجمالية حتى 2400 ميغاواط. ولبناء أول محطة نووية في البلاد تم اختيار مشروع روسي متقدم من الجيل "3+"، والذي يتوافق تماماً مع المعايير الدولية وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمان. من المقرر تشغيل وحدة الطاقة رقم 2 في عام 2022.