بوتين: جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا فعالة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس "كورونا".

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام جلسة مجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون:

"روسيا لديها لقاحان مسجلان. وقد أظهرت الدراسات وأكدت أنهما، أولا: آمنان ولا يوجد لهما تبعات خطيرة بعد استخدامهما، ثانيا: فعالان، لأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم ثم تعاملوا مع حاملي الفيروس لم يمرضوا، أو أن لديهم أعراض خفيفة".

وأضاف بوتين الى أن تسجيل اللقاح الثالث متوقع قريبا.

وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك – V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".