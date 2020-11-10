اتصل هاتفيا ببوتين... أردوغان يشيد بجهود روسيا في حل نزاع قره باغ

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بجهود الوساطة الروسية لحل النزاع في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. يشار إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الجانب التركي.

وجاء في بيان الكرملين: "أبلغ فلاديمير بوتين نظيره التركي بمضمون الاتفاقات المبرمة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والتي تم تحديدها في البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2010. وأشاد رجب طيب أردوغان بجهود الوساطة التي تبذلها روسيا، والتي تخلق أساسًا جيدًا للتوصل إلى تسوية طويلة الأجل وشاملة للنزاع في قره باغ".

وتابع البيان أن الرئيسين ناقشا قضايا التعاون على المسار السوري، بما في ذلك التنسيق في تعزيز العملية السياسية وحل المشاكل الإنسانية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.