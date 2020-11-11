الدفاع الروسية تستلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400" قبل موعدها

أصدرت الشركة الروسية المصنعة لمنظومات "إس 400" الصاروخية، ألماز ألتاي، اليوم الأربعاء، أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية آخر دفعة من المنظومات الصاروخية المتفق عليها بين الطرفين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان الشركة الروسية المصنعة وجاء فيه: " قامت شركة كونسيرن "ألماز-أنتي" بتسليم آخر دفعة من أنظمة الصواريخ "إس -400 "المعروفة "بتريومف" لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد".

وأشارت الشركة المصنعة في بيانها: "تم تسليم الدفاع الروسية الدفعة الثالثة الأخيرة من الاتفاق، وذلك بعد تسليم دفعتين قبل ذلك في مارس/آذار وأغسطس/آب الماضي".

وخلص البيان إلى أن "الشركة وفت بكل الالتزامات التعاقدية مع وزارة الدفاع الروسية لعام 2020 فيما يتعلق بتسليم منظومات "إس 400" الروسية".

وصُمم نظام صواريخ الدفاع الجوي "إس 400" (تريومف)، الذي طورته وصنعته شركة "ألماز أنتي"، لتوفير حماية فعالة ضد الضربات الجوية والصواريخ الباليستية الاستراتيجية والتكتيكية، وكذلك الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى.