%92... نتائج تحاليل بيانات المرحلة الثالثة تظهر فعالية لقاح "سبوتنيك-V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن نتائج التحاليل المؤقتة الأولية لبيانات المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" في روسيا، أظهرت أن فعالية اللقاح بلغت نسبة 92%.

وجاء في بيان للصندوق: "بلغت فعالية استخدام لقاح "سبوتنيك V" نسبة 92% (واستندت العملية الحسابية إلى توزيع 20 حالة مؤكدة، تم تحديدها من المجموعة التي تتناول الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)".

وقد تم إثبات الفعالية على أساس أول تحليل مؤقت للبيانات بعد 21 يوماً من تلقي المتطوعين أول تطعيم .

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo). — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020

وكانت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في وزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، أكدت يوم الإثنين الماضي، أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-V" لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم تظهر أن فعالية المستحضر تزيد عن 90%.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.