لافروف: هناك رغبة بأن تقلل واشنطن اهتمامها بالانتخابات في الدول الأخرى

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن رغبته بأن تقلل واشنطن اهتمامها بانتخابات الدول الأخرى.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "لقد تحدثنا مراراً أننا نحترم حق الشعب الأمريكي بتقرير مصيره. نظامهم الانتخابي قد يكون أكثر قدما من أي نظام في الدول التي لها ولو أهمية صغيرة في العالم. في كل دولة هناك تقاليد، وإذا كان الأمريكيون مستعدون للعيش مع هذه التقاليد التي تشوه بشكل كبير التعبير عن إرادة السكان فهذا حقهم".

وأضاف: "أرغب بشكل كبير ألا يقلق الأمريكيون بشأن مشاكلنا التي يزعمون أننا نعاني منها، على الأقل. ومن الأفضل ألا يقلقوا بشأن الدول الأخرى أيضاً".

وفي صدد التدخل في الانتخابات الأمريكية، أكدت وزارة العدل في الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

ويشار إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت قد سجلت نسبة مشاركة بمستويات قياسية، اعتبرت الأعلى منذ 120 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.