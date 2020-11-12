صندوق الاستثمار الروسي: من المتوقع إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح الروسي خارج البلاد

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، إن الصندوق يتوقع تحقيق أحجام إنتاج "عالية جدًا" من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" في ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح دميترييف، "اللقاح جاهز في روسيا، ويتم تطعيم المواطنين في الوقت الحالي، لكن يجب علينا زيادة حجم الإنتاج. وأعتقد أن جميع الشركات المصنعة تعمل على هذا. نحن نستخدم مفاعلات حيوية كبيرة (أجهزة تدعم الكائنات الحية في عملية التوليف الميكروبيولوجي) لزيادة الإنتاج. كما نعتقد أننا سنصل إلى أحجام إنتاج عالية للغاية في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر دميترييف، أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع الهند والصين والبرازيل وكوريا بشأن إنتاج لقاح "Sputnik V"، مشيرا،

"نحن نعلم أن الشركات المصنعة في البلدان الأخرى تزيد حجم إنتاجها أيضًا، وهذا أمر رائع. ويعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي. ونحن نرغب في إنتاج جميع اللقاحات. وبالتأكيد، يمكننا فقط أن نكون جزءًا من بورتفوليو اللقاحات العالمية".

ويتوقع رئيس صندوق الاستثمار، أنه سيكون من الممكن إنتاج 500 مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" خارج البلاد في عام 2021. وأعرب عن أمله في زيادة حجم إنتاج اللقاح في الخارج. وأكد دميترييف أنه "من الضروري أن تنتج روسيا ودول أخرى أكبر عدد ممكن من جرعات اللقاح".

في وقت سابق، قال رئيس الصندوق، إن روسيا تلقت طلبات من دول أجنبية لتزويدها بأكثر من مليار جرعة من اللقاح.