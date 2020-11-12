الإعلان عن مسابقة سنوية في روسيا باللغة العربية

أعلنت وكالة الإبداع الثقافي القطرية، عن تنظيم جائزة الدوحة وهي مسابقة سنوية في روسيا باللغة العربية، والتي تجري في الفترة من 11 تشرين/ نوفمبر حتى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ويتم تنظيم المسابقة من قبل وكالة الإبداع الثقافي بدعم من سفارة دولة قطر في روسيا في إطار مفهوم "لا حدود"، وكذلك مركز قطر للغة العربية (كالس).

وجاء في إعلان منظم المسابقة على موقعها الرسمي : "اليوم، أصبحت اللغة ليست وسيلة اتصال فحسب، بل أصبحت أيضًا آلية لدراسة ثقافة وعادات الشعوب الأخرى، وفهم المصالح المشتركة لمختلف الشعوب. في الوقت نفسه، تعد اللغة العربية واحدة من أكثر 5 لغات شعبية بين الطلاب الروس".

وأضاف المنظم: "الهدف من المسابقة هو تعزيز العلاقات بين روسيا وقطر، والتي تقوم على أساس الاهتمام المشترك بثقافات كل منهما. الجوائز الأولى لمسابقة اللغة العربية لعام 2020، هي دورات تدريبية لمدة 3 سنوات ومنح دراسية لأربعة فصول دراسية لدراسة اللغة العربية في جامعة قطر في الدوحة، بالإضافة إلى جوائز إضافية من مركز قطر للغة العربية (كالس)".

وذكر منظم المسابقة: "يمكن أن يكون المشاركون من مواطني روسيا الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاما، الذين يدرسون اللغة العربية بشكل مستقل أو في إحدى الجامعات".

وأوضح المنظم أن "المسابقة تجري على 3 مراحل".

وأشار المنظم إلى أن "المدرسة الحديثة للغة العربية، ستصبح منصة فريدة للأشخاص المهتمين بكل من اللغة والثقافة العربية والفرص التعليمية والتجارية في العالم العربي بشكل عام وقطر بشكل خاص".