مدفيديف يتحدث عن خطط شركة "فايزر" لإنتاج لقاح ضد "كورونا"

تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، عن خطط شركة "فايزر" لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية المهام التي تواجهها جميع الدول أثناء انتشار الوباء، بما في ذلك روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في اجتماع حول إجراءات تطوير إنتاج وإدخال لقاحات ضد عدوى فيروس كورونا المستجد :" أنا لا أقارن شيئا، لا قدرات اقتصاداتنا، ولا بشكل خاص جودة اللقاحات، لكن أعرت انتباهاً ببساطة إلى أن شركة "فايزر" بحصولها على موافقة إنتاج لقاحها، فإنها تعد بإنتاج 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام. أنا لا أقارن أي شيء، أنا أتحدث فقط: ما هي المهام التي تواجهها جميع الدول بما في ذلك بلادنا".

هذا وأعلنت شركة الهندسة الحيوية الألمانية "بيونتيك" وشركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر" عن مرحلة ثالثة ناجحة من التجارب السريرية، ما أثبت أن اللقاح فعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة في الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر تقديم طلب تسجيل اللقاح في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.