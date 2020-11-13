طائرة نقل روسية تهبط بشكل اضطراري...فيديو

أعلن مصدر في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة شركة طيران "فولغا- دنيبر" أقلعت من المطار، وبعد ذلك، بسبب مشاكل فنية، اضطرت للعودة، وعند الهبوط في "تولماتشوفا"، خرجت من المدرج. وفقًا لوكالة النقل الجوي الفيدرالية، فإن السبب هو مشاكل المحرك.

وقال ممثل من وكالة النقل الجوي الفيدرالية للصحفيين إن "طائرة الخطوط الجوية فولغا دنيبر أ إن-124، بعد إقلاعها على طريق نوفوسيبيرسك - فيينا، هبطت اضطراريا. وبسبب أعطال في المحرك رقم 2، قرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة.

وأضاف: "أثناء الهبوط، انزلقت الطائرة عن المدرج. ووفقًا للمعلومات الأولية، تضررت معدات الهبوط والجناح أثناء الهبوط".

وبحسب تصريح لممثل الإدارة، فإن المطار مغلق حتى الساعة 10.30 بتوقيت موسكو. ولم يصب أحد جراء الحادث.

تم تشكيل لجنة لتوضيح ظروف وأسباب الحدث الجوي؛ ودخل ممثلو وكالة النقل الجوي الفيدرالية إلى اللجنة. وذهبت اللجنة إلى الموقع وبدأت العمل.