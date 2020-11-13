بيسكوف: التطعيم ضد "كوفيد-19" في روسيا يبدأ خلال الأشهر المقبلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن تطعيم الروس ضد فيروس كورونا سيبدأ في الأشهر المقبلة، وسيكون طوعيًا حصريًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين في مقابلة مع قناة "آر تي": "لا يمكن أن يكون هناك تطعيم شامل، يمكن أن يكون طوعيا فقط، وهذا سبق أن قيل عدة مرات، وسيكون طوعيا حصرا".

وأشار إلى أنه لا يعرف توقيت بدء التطعيم الشامل. وشدد بيسكوف على أنه سيكون "في الأشهر المقبلة".

وأكد بيسكوف أنه لدى روسيا القدرة على بدء إنتاج لقاح فيروس كورونا. وقال بيسكوف: "بدأ الإنتاج بالفعل، إنها مسألة أيام وأسابيع"، في إشارة إلى توقيت بدء الإنتاج الضخم للقاحات المحلية ضد فيروس كورونا. وبحسب قوله: "ستزداد القدرات بالطبع بسبب الإمكانات الداخلية".

وأضاف: "على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قطعت الأدوية الخاصة بنا شوطًا طويلاً في تطويرها، وهذه صناعة تنافسية إلى حد ما، بالطبع، يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات الطارئة لبدء الإنتاج".