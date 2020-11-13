بيسكوف: روسيا تحترم اختيار الأمريكيين وسنعمل مع أي رئيس منتخب

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحترم اختيار الأمريكيين لرئيسهم، وبأن موسكو ستعمل مع أي رئيس يتم اختياره.

وأضاف بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر انتظار النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية ثم تهنئة الفائز، في حديث مع قناة "آر تي".

ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام الأمريكية، فاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات في الولايات المتحدة، وقد هنأه قادة عدة دول بالفعل.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن انتهاكات عديدة ويحاول تحقيق العدالة من خلال المحاكم.

وهنأ عدد من قادة العالم بالفعل بايدن على فوزه في الانتخابات.