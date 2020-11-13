الكرملين يشرح سبب قبول موسكو اعتذار باكو عن إسقاط الطائرة "مي-24"

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب قبول موسكو اعتذار باكو عن الطائرة "مي-24" التي تم إسقاطها.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي": "هذه كارثة حقًا، هذه مأساة، قتل اثنان من جيشنا. في هذه الحالة، من الواضح أن رد الفعل الفوري لرئيس أذربيجان وإعلان الاستعداد لإجراء تحقيق محايد ومعاقبة المذنبين جعلنا نقبل الاعتذار".

تم إسقاط طائرة روسية من طراز مي-،24 في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، في المجال الجوي الأرميني خارج منطقة القتال. قُتل اثنان من أفراد الطاقم، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة.

واعترفت باكو بأن الحادث كان عرضيا، واعتذرت وأبدت استعدادها لدفع تعويض.

فتح مكتب المدعي العام الأذربيجاني دعوى جنائية تحت عنوان "التقصير في الخدمة". بدورهم، فتح المحققون الروس قضية جنائية بموجب مادة "انتهاك قواعد الطيران أو التحضير له".

ووقع الحادث أثناء التصعيد في ناغورني قره باغ، لكنه لم يمنع أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 نوفمبر.