بيسكوف حول النزاع في قره باغ: روسيا لم تملك حق إرسال قوات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تكن تملك الحق في إرسال قوات خلال النزاع في قره باغ، وأن موسكو امتلكت حق إرسال قوات حفظ السلام بموافقة طرفي النزاع.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي" في إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تملك حق إرسال قوات: "لا. لقد امتلكنا الحق في إرسال قوات حفظ سلام بعد موافقة الأطراف المتنازعة. إرسال قوات إلى الخط الفاصل".

وأضاف بيسكوف: "إرسال قوات، إلى أين؟ إلى قره باغ؟ وفقا للقانون الدولي روسيا لم تملك هذا الحق".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.