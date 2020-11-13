بوتين: روسيا تمر بتجربة قاسية على خلفية انتشار وباء كورونا

موسكو- سبوتنيك. قال بوتين في كلمة أمام منتدى "أفكار متينة لعصر جديد": "هذا العام، كان كما يكون الحال خلال المرور بفترة اختبار، نحن نخضع لاختبارات جادة مرتبطة بالوباء، في هذا الوقت، المواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال الطبي ورجال الأعمال...عملوا ويعملون، وأنا واثق، أنهم سيستمرون بالقيام بأعمال كريمة تبهر".

مضيفا إن الروس يريدون أن يروا بلادهم دولة ناجحة ومزدهرة وحديثة، تكون فيها القيمة الرئيسية هي الإنسان.

يذكر أن الرئيس الروسي أكد في وقت سابق، فعالية اللقاحات الروسية المطورة ضد فيروس "كورونا".

وقال بوتين أمام جلسة مجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون:

"روسيا لديها لقاحان مسجلان. وقد أظهرت الدراسات وأكدت أنهما، أولا: آمنان ولا يوجد لهما تبعات خطيرة بعد استخدامهما، ثانيا: فعالان، لأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم ثم تعاملوا مع حاملي الفيروس لم يمرضوا، أو كان لديهم أعراض خفيفة".