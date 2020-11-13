رئيس الوزراء الروسي يرسل برقية تعزية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة

أرسل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، برقية تعزية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة معربا فيها عن تعازيه في وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة.

ووفقا لوكالة أنباء "بنا" البحرينية، أعلن الديوان الملكي في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توفي صباح يوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة،.

— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 11, 2020

وقالت الوكالة إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام، وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الخميس.

وذكرت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.