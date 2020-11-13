لافروف: موسكو أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا بتفاصيل اتفاقية قره باغ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة وفرنسا بتفاصيل اتفاقية السلام في ناغورني قرة باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال اجتماع حول حل القضايا الإنسانية في منطقة ناغورني قره باغ بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة: "أبلغنا بالتفصيل زملاءنا، أولاً وقبل كل شيء، في فرنسا والولايات المتحدة، كرئيسين مشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف لافروف: "تحدثت مع وزير الخارجية الفرنسي وشرحت له بالتفصيل الوضع والجهود التي نبذلها، كما تحدثنا مع زملائنا الأمريكيين في نيويورك، وتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكل كامل بالجهود التي تبذلها روسيا وأدت إلى إبرام اتفاق 9 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.