الوفد الروسي في أنقرة يناقش وقف إطلاق النار في قره باغ

ناقش الوفد العسكري الروسي والتركي في أنقرة اليوم الجمعة، اتفاق السلام في إقليم ناغورني قره باغ كما تم بحث مسألة إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، تستمر زيارة الوفد الروسي حتى يوم غد السبت، حيث سيناقش خلالها الطرفان الأعمال التي سيتم تنفيذها بعد اتفاقية السلام في قره باغ، وكذلك الأوضاع في سوريا، وفي إدلب على وجه الخصوص.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن أنقرة وموسكو وقعتا مذكرة بشأن مركز للسيطرة على وقف إطلاق النار في قره باغ، وسيشاركان في "مهمة حفظ سلام مشتركة".

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ذكر أن موسكو وأنقرة ستعملان في قره باغ من خلال مركز المراقبة الذي سيجري إقامته على أراضي أذربيجان، وأنه :"لم يكن هناك حديث عن قوات حفظ سلام مشتركة".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ10 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.