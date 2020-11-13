وصول طائرة إلى ضواحي موسكو تقل أطفالا روس من سجون ومعسكرات في سوريا

هبطت طائرة روسية تقل أكثر من 30 طفلا روسيا، كانوا في سجون ومعسكرات بسوريا، في مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

هذا وكانت برفقة الأطفال السيدة آنا كوزينتسوفا مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال والوفد المرافق، وتشمل الرحلة أطفالا تتراوح أعمارهم بين 2 و 16 عامًا، وبعد الفحص والإجراءات الصحية اللازمة، سيتم نقل الأطفال إلى رعاية الأقارب وسيتوجهون إلى ست مناطق في روسيا.

هذا استقبلت السيدة الأولى في سوريا، أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، وكذلك النائب الأول لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد المسؤولة الروسية والوفد المرافق لها.

بدأ العمل في تحديد مكان وعودة مواطنين قاصرين من الاتحاد الروسي موجودين في العراق وسوريا إلى وطنهم في صيف 2017، في المجموع أعيد 224 طفلاً بالفعل إلى روسيا من مناطق الحرب في الشرق الأوسط، 122 من العراق و 102 من سوريا.