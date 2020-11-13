لوكاشينكو: لن أخون روسيا ولا الرئيس الروسي

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه لم يخن أبدًا المصالح الروسية البيلاروسية ولا رؤساء روسيا، ووعد، بأنه لن يخونهم في المستقبل.

مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، خلال لقاء مع الصحفيين، عرضت أجزاء منه قناة "إس تي في" التلفزيونية: "بيلاروسيا لم تبتعد أبدًا عن روسيا".

وعلل حديثه بالقول "كان من غير المفيد لأحد ما أن يكون لدى روسيا مثل هذا البلد (يقصد بيلاروسيا)، وأنه في هذا البلد ديكتاتور معين، زعيم استبدادي، هو غير محبب لدى أحد ما من الجزء الليبرالي (في روسيا).. كان هناك لغو مستمر بأن لوكاشينكو ينتهج سياسة متعددة الاتجاهات".

وذكر لوكاشينكو، بأنه متهم بمغازلة الغرب، ومحاولة الجلوس على كرسيين.

وأضاف لوكاشينكو: "أنا رجل ريفي.. لم يسبق لي أن نشأت على هذا النحو، لم اتقلب أو أتلاعب".

وتابع "على الرغم من أن هذا ربما يكون سيئًا للسياسة.. عليك أن تكون متكيفا أحيانًا، خاصة عندما تقود بيلاروسيا، التكيف من أجل البقاء، لكن لم أفعل هذا أبدًا، (يقصد لم يخون)، مثل ما كان لوكاشينكو، فيما يتعلق بروسيا، كذلك هو الآن، وسيبقى".

وختم حديثة بالقول: "لم أخن أبدًا مصالحنا، الروسية البيلاروسية، لم أخن أبدًا السياسي الأمين الموثوق، الرئيس الروسي، لا يلتسين، ولا بوتين، ولن أفعل ذلك أبدا".