بوتين يمنح وسام الشجاعة لطاقم المروحية الروسية التي أسقطتها أذربيجان في أرمينيا

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشجاعة، لأفراد طاقم المروحية من طراز "مي-24" التي أسقطتها أذربيجان في أرمينيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.

وبحسب ما جاء في البيان "بموجب مرسومه، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام الشجاعة للملازم الأول فلاديسلاف سيرجيفيتش غريزين، والرائد إشوك يوري فيكتوروفيتش (بعد وفاته)، والملازم الأول فيدينا رومان فاسيليفيتش (بعد وفاته) للشجاعة والتفاني في أداء الواجب العسكري".

وفي 9 نوفمبر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الروسية من طراز "مي-24" قد أسقطت في الجو فوق أراضي أرمينيا خارج منطقة القتال.

وتوفي اثنان من أفراد الطاقم، وتم إجلاء أحدهم بإصابات متوسطة، واعترف الجانب الأذربيجاني بأنه أسقط بطريق الخطأ مروحية روسية، واعتذر وأعرب عن استعداده لدفع تعويضات لروسيا.

هذا واعتذر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن حادث إسقاط المروحية الروسية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وشدد علييف، على أن "المسؤولين عن الحادث سيعاقبون وسيتم إبلاغ موسكو بذلك".