بوتين: عدد كبير من الدول أعربت عن استعدادها لشراء لقاحات روسيا ضد "كوفيد-19"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عشرات الدول أعربت بالفعل عن رغبتها في إقامة تعاون بشأن الإمداد والإنتاج المشترك للعقاقير الروسية لفيروس كورونا.

وفي حديثه في قمة شرق آسيا، أشار بوتين إلى لقاحين مسجلين بالفعل في الاتحاد الروسي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل اللقاح الثالث.

وقال بوتين "لقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن رغبتها في إقامة تعاون في توريد الأدوية والإنتاج المشترك لها. ونحن مقتنعون بأنه ينبغي أن يحصل مواطنو جميع الدول على اللقاحات مجانا".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة تزويد الشركاء بأنظمة اختبار وكواشف روسية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك دون تكلفة".

هذا وكان بوتين، قد أكد في اجتماع مجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، على فعالية جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك – V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".