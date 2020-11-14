قوات حفظ السلام الروسية: اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ يجري تنفيذه

قال قائد قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو قره باغ، اللفتنانت جنرال رستم مرادوف، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ يجري تنفيذه، ولا توجد أعمال عدائية.

وقال مرادوف "الاتفاقات التي وقعها رؤساء الدول الثلاث، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 00:00 يوم 10 نوفمبر، يتم تنفيذها بالكامل. الشيء الرئيسي هو أنه تم وقف جميع أنواع الأعمال العدائية في منطقة الاحتكاك، ولا نسمع أصوات طلقات نارية اليوم، والوضع يستقر ببطء". ووزعت وزارة دفاع روسيا الاتحادية رسالة الفيديو من قائد قوات حفظ السلام.

وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في كاراباخ. ووفقا للبيان الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدأ وقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ في 10 نوفمبر، وتتوقف أذربيجان وأرمينيا عند المواقع المحتلة ويتعين عليها تبادل أسرى الحرب.

كما سيتم نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ. هذا وأشار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بيانه على Facebook إلى أن هذه الاتفاقية كانت صعبة للغاية بالنسبة له. في الوقت الذي وصف به رئيس أذربيجان إلهام علييف، التوقيع على الوثيقة باستسلام أرمينيا. ووفقا له ، فإن الاتفاقية هي الأكثر فائدة لباكو ، والآن اكتملت المرحلة العسكرية ويمكن الانتقال إلى القضايا السياسية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تتمركز وحدة حفظ سلام روسية في منطقة نزاع قره باغ: تتكون من 1960 عسكريا، و 90 ناقلة جند مدرعة، و 380 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة.