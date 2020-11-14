نوفاك يكشف تأثير تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا على أسواق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" إن تسجيل لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا يعطي سوق النفط أساس للتفاؤل.

قال نوفاك اليوم السبت: "نحن متفائلون جدا بشأن العام المقبل، بالنظر إلى أنه يتم تسجيل لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا".

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن ظهور لقاح جديد من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10٪ خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على إبرام عقد رابع لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا. هذه المرة، يتم إبرام اتفاق مع شركة "بيونتيك" الأمريكية و"فايزر" الألمانية لشراء ما يصل في المجموع إلى 300 مليون جرعة من لقاحهما ضد "كوفيد-19".

بالإضافة إلى ذلك، وقعت المفوضية الأوروبية بالفعل ثلاثة عقود لشراء لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا مع شركات "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و "سانوفي - جي إس كي".