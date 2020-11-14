بوتين يشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس أذربيجان على أهمية الحفاظ على المقدسات الدينية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على أهمية الحفاظ على المقدسات الدينية في قره باغ.

وجاء في بيان الكرملين: "في حديث مع إلهام علييف، لفت فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، إلى الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الكنائس والأديرة المسيحية التي تقع في المناطق التي أعيدت إلى جمهورية أذربيجان وفقًا للإعلان الثلاثي".

وأعرب علييف لبوتين عن تفهمه لأهمية الحفاظ على الكنائس في قره باغ، بحسب بيان الكرملين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.