الإصابات بكورونا في روسيا تقترب من مليوني حالة

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22572 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، في تراجع طفيف عن معدل اليوم السابق عليه (22702)، ليبلغ إجمالي الحالات 1925825 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا ، في بيان اليوم الأحد، "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكدت روسيا 22572 حالة إصابة بـ(كوفيد -19) في 85 منطقة، ما رفع الإجمالي إلى 1925825".

وأضاف أن "العاصمة موسكو سجلت 6271 حالة إصابة بالوباء، وتلتها سانت بطرسبرغ بـ1944 حالة، وضواحي موسكو بـ 812 حالة".

وكشف المقر عن "352 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ما رفع عدد الضحايا في البلاد إلى 33186".

وتابع "تم تأكيد تعافي ما يصل إلى 14456 مريضًا بفيروس كورونا (المستجد)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1439985".

كانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس الماضي وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في" والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ثم أعلنت بوقت لاحق، عن تسجيل لقاحها الثاني وأطلقت عليه اسم "إيبيفاك كورونا" والذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي.

والجمعة الماضية صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 بالمئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.