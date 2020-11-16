الجمارك الروسية تكشف قناة تهريب للتبغ من الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، عن توقيف قناة تهريب لمنتجات التبغ من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة "سبوتنيك"، قالت فيه: "أوقف موظفو الإدارة الرئيسية لمكافحة التهريب في روسيا بالتعاون مع الجمارك المركزية قناة تهريب لمنتجات التبغ من دول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تجاوز حجم الضرر الناجم عن الأنشطة الإجرامية 80 مليون روبل".

وأشار المصدر إلى أن الأنشطة كانت تنفذ في منطقة موسكو وإقليم كراسنودار، حيث استطاع ضباط الجمارك من كشف 30 طنًا من تبغ الشيشة المستورد بطريقة غير مشروعة بالإضفة إلى منتجات التبغ.

وبحسب الجمارك، أنتج المخالفون تبغ الشيشة المزيف في المستودعات، وخلطوا التبغ الخام الطازج مع التبغ الذي انتهت صلاحيته.

وتم تعبئة الخليط الناتج في عبوات تحمل رموز العلامات التجارية الشهيرة وبيعت في الأسواق والمتاجر عبر الإنترنت.