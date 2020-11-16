الكرملين: النظام الصحي والدوائي في روسيا يعملان بأقصى طاقة ممكنة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرعاية الصحية وصناعة الأدوية في روسيا تعملان بأقصى طاقة بسبب جائحة كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن يجري العمل في المقاطعات. بطبيعة الحال، فإن مقر العمليات ، التابع للحكومة، مسؤول عن الرقابة الصارمة على هذا الوضع. النظام الصحي في جميع المناطق يعمل بدرجة قصوى. صناعتنا تعمل بأقصى طاقة ممكنة، وهذا يعني في المقام الأول صناعة الأدوية، والتي تشهد عبئا يضاعف بمرات عدة عن الحمل المعتاد والطلب المعتاد على منتجاتنا الصيدلانية".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 6360 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1948603 إصابات.

وبدأت كثير من دول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.