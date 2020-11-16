بوتين يدعو لتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية في مجال مكافحة المخدرات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن المخدرات تهديد عالمي، مشيراً إلى ضرورة توسيع التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحته.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في جلسة مجلس الأمن الروسي: "المخدرات تهديد ذو صفة عالمية، ولذلك، ينبغي لنا تنمية التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، أولاً وقبل كل شيء، في إطار هياكل موثوقة ومؤثرة مثل الأمم المتحدة، وبريكس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وتوسيع تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة جرائم المخدرات عبر الحدود".

وأعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، قبل ذلك، أنه تم تفكيك نحو 100 مختبر لتصنيع المخدرات في روسيا خلال عام 2019.

وتعد لجنة الدولة لمكافحة المخدرات، التي تأسست في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، مؤسسة رائدة في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية في روسيا، وعلاوة على تنفيذ مهام تنسيق أجهزة السلطة التنفيذية الفدرالية والإقليمية والمحلية في إطار التصدي لإنتاج المخدرات غير المشروع والإتجار بها غير المشروع والجريمة المتصلة بالمخدرات، تعمل اللجنة على التوعية من مخاطر تعاطي المخدرات.