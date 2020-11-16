بوتين وماكرون يبحثان قره باغ والقضايا الثنائية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الوضع حول إقليم قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون. وتم بحث الوضع حول إقليم قره باغ بصورة تفصيلية باعتبار روسيا وفرنسا رئيسان مشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع البيان: "أطلع فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي على جهود الوساطة التي يبذلها الجانب الروسي، والتي سمحت بوقف إراقة الدماء وتجنب وقوع ضحايا جدد، وكذلك نشر وحدة حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين. كما تمت الإشارة إلى أنه يجري تنفيذ إعلان رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا المعلن في الـ 9 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، واستقرار الوضع في المنطقة".

كما أشار بيان الكرملين إلى تطرق الرئيسين إلى بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك مجال مكافحة التهديد الإرهابي.

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.