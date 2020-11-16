قمة "بريكس" تناقش آفاق التعاون وجدول الأعمال الدولي

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن أعضاء قمة مجموعة "بريكس" سيناقشون برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الثلاثاء، أفق التعاون وجدول الأعمال الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين ستعقد قمة "بريكس" الـ12 (عبر الفيديو). وسيناقش قادة البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجمهورية جنوب أفريقيا وضع وآفاق التعاون في إطار المجموعة، وسيتبادلون الآراء حول المسائل الملحة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، ويستعرضون نتائج الرئاسة الروسية في بريكس في العام الجاري وتنسيق المواقف بشأن قمة مجموعة العشرين المرتقبة في 21-22 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضاف البيان أن إعلان قمة موسكو سيشمل عددا من الاتفاقيات الرئيسية والوثائق الأخرى.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تشمل كلاً من، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ويعد عام 2020 - فترة الرئاسة الروسية للمجموعة.