"خطوط أورال الجوية" تستأنف الرحلات من موسكو إلى الإمارات

أفادت ممثلة "خطوط أورال الجوية"، اليوم الاثنين، باستئناف الشركة للرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى دبي.

يكاترينبورغ - سبوتنيك. وقالت الممثلة لوكالة "سبوتنيك": "منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تسيّر رحلة جوية مرة واحدة في الأسبوع، في أيام الجمعة، من مطار "دوموديدوفو" إلى دبي".

في 27 آذار/مارس الماضي، وسط انتشار وباء فيروس كورونا، أوقفت روسيا الرحلات الجوية العادية والمستأجرة إلى دول أخرى، لكن في آب/أغسطس 2020، استؤنفت الحركة الجوية تدريجيا.

يُسمح، حاليًا، بالطيران إلى تركيا وبريطانيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقرغيزيا وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وكوبا وجزر المالديف.