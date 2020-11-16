لافروف يدعو المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي بقيادة منظمة اليونسكو إجراءات لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتسهيل هذه العملية.

وكتب لافروف في مقال بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو: "أخيرًا، حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي بقيادة اليونسكو إجراءات فاعلة لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا التي دمرت على أيدي الإرهابيين". مشيرا إلى أن "روسيا مستعدة للمساعدة في هذه المسألة".

وبصدد جدول أعمال اليونسكو، أشار لافروف: "من المصلحة المشتركة للدول الأعضاء تقليل درجة تسييس اليونسكو، مما يعيق فعاليتها. ومن الضروري استبعاد قضايا الوحدة الإقليمية والسيادة التي لا تعتبر نموذجية بالنسبة للمنظمة من جدول الأعمال، وإلغاء إمكانية تصفية الحسابات بين الدول في موقع المنتدى العالمي".

في سياق متصل، ستخصص روسيا مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سوريا.

بالإضافة إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية للسكان السوريين المحتاجين، والرعاية الطبية لأكثر من 132 ألف شخص.