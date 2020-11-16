الكرملين: بوتين ونتنياهو يبحثان إمكانية تصدير اللقاح الروسي إلى إسرائيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مكافحة فيروس "كوفيد-19" وآفاق التعاون بشأن اللقاح الروسي ضد الفيروس، بما فيها تصديره وتنظيم إنتاجه في إسرائيل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "تركز الاهتمام على مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا ، وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الإجراءات التقييدية والوقائية المتخذة في هذا الشأن في كلا البلدين. كما تم بحث قضايا التعاون الثنائي بين الجهات المعنية، لا سيما آفاق التعاون بشأن اللقاح الروسي، بما في ذلك إمكانية توريده وتنظيم الإنتاج في إسرائيل".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن عشرات الدول أعربت بالفعل عن رغبتها في إقامة تعاون بشأن الإمداد والإنتاج المشترك للعقاقير الروسية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا أعربت عن اهتمامها بتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيكV" في شركات الأدوية التركية.

وتوقع رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف، أنه سيكون من الممكن إنتاج 500 مليون جرعة من لقاح " سبوتنيك V" خارج البلاد في عام 2021. وأعرب عن أمله في زيادة حجم إنتاج اللقاح في الخارج. وأكد دميترييف أنه "من الضروري أن تنتج روسيا ودول أخرى أكبر عدد ممكن من جرعات اللقاح".

وكانت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في وزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، أكدت يوم الإثنين الماضي، أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك-V" لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم تظهر أن فعالية المستحضر تزيد عن 90%.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.