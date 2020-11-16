منتجو النفط الروس يدركون مدى تعقيد الوضع ومستعدون لعدم زيادة الإنتاج

صرحت مصادر متطلعة على إنتاج النفط الروسي، اليوم الإثنين، أن منتجي النفط الروس، يدركون مدى تعقيد الوضع في سوق النفط ومستعدون لعدم زيادة الإنتاج كجزء من اتفاق "أوبك +"، التي يمكن أن تضعف قيود التحالف بنحو مليوني برميل يوميًا بداية من عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال أحد المصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك توافقا في الآراء بين شركات النفط الروسية حول استعدادها للحفاظ على حصص الإنتاج الحالية بموجب صفقة "أوبك +" للربع الأول من عام 2021.

كما أشار مصدر آخر في الصناعة النفطية إلى استعداد العاملين في مجال النفط للنظر في تمديد المستويات الحالية لإنتاج النفط لأن "الجميع يدركون مدى تعقيد الوضع".

ويقول المصدر إن الحديث ليس عن دعم الشركات الروسية لخيار تعميق خفض إنتاج النفط فهذا الخيار غير مرجح.

وقال مصدر مطلع على موقف روسيا في اللجنة الفنية "لأوبك +"، بأنه قبل الاجتماع، كان الجانب الروسي مستعدًا لدعم تمديد الحصص الحالية لإنتاج النفط، لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشة خيارات أخرى.