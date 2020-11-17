خبراء روس يقومون بمهام استطلاع وإزالة ألغام في قره باغ

نقلت طائرات من طراز "إيل 76" خبراء روس من مطار أوليانوفسك - فوستوشني إلى قره باغ للقيام بمهام استطلاع وإزالة ألغام في المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء :"نقلت طائرات تابعة لوزارة الدفاع الروسية خبراء الألغام ومعدات خاصة ومعدات لوحدة المهندسين في لواء حفظ السلام في المنطقة العسكرية المركزية من مطار أوليانوفسك - فوستوشني إلى ناغورني قره باغ".

— Минобороны России (@mod_russia) November 17, 2020

وتابع البيان :"سيقوم خبراء الألغام بمهام الاستطلاع الهندسي وإزالة الألغام من التضاريس والطرق".

وفي 16 نوفمبر / تشرين الثاني، صرح نائب قائد قوات حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الروسية، أليكسي بوليوخوفيتش، أن قوات حفظ السلام الروسية تقوم بإزالة الألغام من ممر لاتشين، الذي يربط بين أرمينيا وقره باغ.