ريابكوف: الأنباء حول هجمات سيبرانية مصدرها روسيا على مطوري لقاح ضد كورونا مجرد تكهنات

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الأنباء عن شن هجمات سيبرانية مصدرها روسيا على الشركات التي تقوم بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مجرد تكهنات، وموسكو تأسف لأنه أصبح من المألوف في الولايات المتحدة إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء.

موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" إن الاتهامات الموجهة لروسيا بشن هجمات إلكترونية "أصبحت بالفعل قاعدة للحياة، تحددها الموضة السياسية، والتي تلقى ترحيبا بما في ذلك من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: " لذلك، فإن الطريقة الواقعية والمعقولة هي إعطاء فرصة للمتخصصين للتعامل مع هذا. ومع ذلك، فإن واشنطن تتجنب مثل هذا الحوار بعناد، والتكهنات مستمرة على طول خطوط مختلفة. ونأسف لذلك، لأن الآثار السلبية على الحالة العامة للعلاقات بين موسكو وواشنطن واضحة أيضًا".

وادعت شركة "مايكروسوفت" عن تسجيلها لهجمات إلكترونية على 7 شركات في عدة دول تتعامل مع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصدر هذه الهجمات روسيا وكوريا الشمالية، وشملت الأهداف أكبر شركات الأدوية ومطوري اللقاحات في كندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.